 

Ученые показали, какой квазикристалл образовался в результате ядерного взрыва

22.05.2021, 16:38, Новости дня
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Это событие долгое время оставалось тайной за семью печатями. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что оно просто потерялось в тени самого главного – первого ядерного взрыва, который сумели устроить люди еще до окончания Второй мировой войны.

Как оказалось, огромное давление в эпицентре вместе со сверхвысокой температурой привело к образованию квазикристалла, аналога которому нет в естественной природной среде.

Новый образец вещества ученые обнаружили на полигоне Нью-Мехико после испытания атомной бомбы, которое провели 16 июля 1945 года. До трагедий в Хиросиме и Нагасаки оставалось менее, чем полтора месяца. Напомним, что ученым удается создавать квазикристаллы только в лабораторных условиях.



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