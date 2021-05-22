Стрижи оказались рекордсменами по дальности ежедневных перелетов

Стрижи давно считались одними из самых быстрых птиц. Взрослая особь в воздухе запросто способна развить скорость 150-160 км/ч. Также было известно, что данный вид птиц, как и ласточки, способны во время миграции преодолевать 500 и больше километров за день.

Но эти данные были значительно занижены, говорят ученые. Последние наблюдения позволяют точно утверждать, что стрижи легко пролетают за день до 800-820 км в одном направлении!

Исследование проводили специалисты из Лундского университета. Теперь они утверждают, что в соперничество за первенство по дальности полета стрижи значительно опережают ласточек, которых всегда считали главными конкурентами этих птиц также и по скорости. Что значит пролететь 800 км в день, используя только силу своих мышц? Попробуйте когда-нибудь преодолеть такое же расстояние хотя бы за рулем своей легковой машины, и вы поймете, насколько это много.