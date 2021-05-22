 

Кличко о своей должности главы КГГА: Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но есть на 100% человек киевлян

22.05.2021, 16:31, Новости дня
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“Представители той или иной политической силы хотели на 100% иметь своего человека на должности. Но есть на 100% человек, зависимый исключительно от киевлян. Люди выбирают мэра, он несет ответственность, и только киевляне могут снять этого человека с этой должности”, – сказал мэр Киева.

Атака на власть в столице может навредить всей стране, убежден Кличко.

“Я понимаю, что кому-то не нравится, что сердцем Украины руководит не какая-то политическая сила, а самостоятельный человек, на которого влиять невозможно. Я с благодарностью отношусь к критике. Но когда идет работа на мое уничтожение, это может помочь тем, кто хочет развалить страну”, – заявил он.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

За последнюю неделю в Киеве прошло более 30 обысков на коммунальных и коммерческих предприятиях, правоохранители вручили 11 сообщений о подозрении. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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