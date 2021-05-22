Верещук назвала Крымскую платформу шагом к деоккупации полуострова

“Нам нужна Крымская платформа. Потому что переселенцы из Крыма должны чувствовать, что мы не забываем о Крыме. С помощью Крымской платформы мы должны указывать России и всему миру о том, что именно Россия является агрессором и оккупантом Крыма. Акцентировать внимание на том, что Крым – это Украина”, – отметила политик.

Верещук напомнила, что первый саммит о деоккупации состоится 23 августа.

“И я не вижу ничего плохого в том, что мы привлечем к саммиту Турцию, Америку, Великобританию, не говоря уже о Польше, Литве, Латвии и Эстонии”, – подчеркнула Верещук.

ВИДЕОВидео: Україна 24 / YouTube

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

—