Маск анонсировал выход Tesla на рынок России

Маск думает, что такой шаг станет “потрясающим”. Бизнесмен подчеркнул важность выхода на рынки Казахстана и других стран СНГ.

Отвечая на вопрос о размещении производства в Китае, Маск ответил, что у них есть фабрика в Шанхае. Он рассматривает вариант размещения заводов компании и в других частях мира, в том числе в России, уточнило РБК.

Когда именно Tesla может официально выйти на российский рынок, Маск не уточнил. Миллиардер также высказался за усиление коммуникации между Россией и США.

Контекст:

Офисы продаж Tesla открыты в США, Мексике и Европе (во Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии), в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее и на Тайване, написало РБК. Производственные линии компании находятся в США (Калифорния, Невада, Нью Йорк, Техас), Китае и Германии.

В Украине электрокары Tesla можно купить с 2018 года без НДС, акциза и пошлины. Как отметила LIGA.net со ссылкой на данные Мининфраструктуры Украины, в страну с 2012 года заехали 4032 автомобиля Tesla по состоянию на 1 марта этого года. Самая популярная модель – Model S, пятидверный седан.

Заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA Вадим Игнатов сказал, что украинцы могут приобрести Tesla тремя путями. Первый – купить новый автомобиль в одной из европейских стран или США и ввезти в Украину, второй – приобрести подержанную Tesla в ЕС, США или Китае, третий – приобрести авто под реставрацию на аукционе в США.

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