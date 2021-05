Иран отреагировал на решение суда в Канаде о признании терактом крушения самолета МАУ

Комментарий Хатибзаде опубликован в Twitter министерства.

“Данное постановление не имеет под собой никаких оснований и лишено каких-либо объективных доказательств и причин”, – сказал представитель МИД республики.

Khatibzadeh dismissed as legally unfounded a court verdict issued by a Canadian court regarding the Ukrainian plane crash. “The ruling in question has no basis and lacks any objective evidence and reason,” he said in response to questions about the Ontario court’s ruling. pic.twitter.com/XwqOaRaKe8

— Iran Foreign Ministry * (@IRIMFA_EN) May 22, 2021

Иран не принимал участия в судебном разбирательстве в Канаде, хотя пакет документов был отправлен в Тегеран.

Фигурантами судебного разбирательства являются Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР), иранские вооруженные силы и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Гражданскими истцами в деле являются четыре человека.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года канадский телеканал CBC News сообщил об аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, назвал “совсем не маловероятным” сценарий, при котором самолет могли сбить намеренно. Он также заявил, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Хатибзаде отрицал как подлинность записи, так и возможность умышленного уничтожения самолета – по официальной версии, его причиной стала “катастрофическая человеческая ошибка”.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры КСИР. Под стражей находится один человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

19 марта в МИД Украины рассказали, что Украина сообщила Международной организации гражданской авиации (IKAO) свою позицию о публикации иранской стороной технического отчета о расследовании катастрофы.

Енин 24 марта пожаловался спецпредставителю Госдепа США по вопросам Ирана Роберту Малли на отчет. По его словам, отчет составлен “ненадлежащим образом и не отражает ряд важных фактов”.

The New York Times писало, что Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили.

