“Проблема решена”. Полиция заблокировала порносайт из учебника по украинскому языку для 10-го класса

“Друзья, проблема со ссылкой на порносайт решена: его уже заблокировали. Выражаю благодарность заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. Интересно, что я не обращался к Антону Юрьевичу, он сам меня нашел в соцсети и предложил помощь”, – привел подробности Авраменко.

https://www.facebook.com/oleksandr.avramenko/posts/4229852283733712

Геращенко, в свою очередь, поблагодарил сотрудников киберполиции, которым удалось быстро решить проблему. Инцидент с порносайтом он назвал “провокацией против украинского образования и против известного и уважаемого автора украинских учебных пособий”.

“Какие-то подонки, которых еще продолжает искать полиция, решили нанести публичный вред украинскому образованию. Они завладели доменом, на которой была ссылка в пособии авторства Авраменко, и намеренно ради хайпа и скандала разместили по этой ссылке порносайт. После этого в социальных сетях была развернута хорошо спланированная кампания по дискредитации Александра и в его лице всего украинского школьного образования”, – отметил замглавы МВД.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3985772834842867

Геращенко пообещал найти виновных в этом инциденте.

Контекст:

17 мая стало известно, что в учебнике по украинскому языку для 10-го класса авторства Авраменко нашли ссылку на порносайт. Эта же ошибка есть и в электронном варианте учебника, который опубликован на сайте “Школьные учебники”.

Сам автор сказал, что указал в учебнике адрес сайта Новомиргородского района Кировоградской области с целью соблюдения авторского права.

“В сентябре 2020 года сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода… Только сейчас стало известно о такой метаморфозе”, – сообщал филолог.

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