 

При перестрелке у ТЦ в Волгограде пострадали три человека

22.05.2021, 16:24, Новости дня
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Трое человек оказались в больнице после драки со стрельбой возле торгового центра в Волгограде, проводится проверка.

«Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, (они) госпитализированы. Проводится проверка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, рано утром в субботу возле торгового центра «Европа» между несколькими людьми произошел конфликт.

Ранее в Петербурге организаторы экскурсий устроили драку со стрельбой из-за крыши.



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