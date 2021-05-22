При перестрелке у ТЦ в Волгограде пострадали три человека

Трое человек оказались в больнице после драки со стрельбой возле торгового центра в Волгограде, проводится проверка.

«Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, (они) госпитализированы. Проводится проверка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, рано утром в субботу возле торгового центра «Европа» между несколькими людьми произошел конфликт.

Ранее в Петербурге организаторы экскурсий устроили драку со стрельбой из-за крыши.