 

Летчики катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму

22.05.2021, 16:24, Новости дня
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Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы, пострадал техник самолета.

«В пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Су-30 – российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ – его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС РФ и ряда зарубежных стран.

С 2012 года по май 2018 год в Воздушно-космические силы РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ РФ – 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС РФ распоряжением президента от 12 января 2018 года.

Ранее трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии.



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