 

Мишустин назвал данные ценностью XXI века

22.05.2021, 16:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем обращении к участникам марафона “Новое знание” глава российского правительства напомнил о высокой ценности данных в современных условиях. Они, предупредил Михаил Мишустин, могут как помогать людям и увеличивать их заработки, так и нести в себе разрушительную силу.

Так, в Сети содержится большое количество контента с зачастую сомнительным уровнем достоверности. “Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять”, – подчеркнул премьер-министр. От качества информации, которой оперирует человек, зависит эффективность решений, которые он будет принимать.

“Вообще, данные – это новая нефть, платина, золото XXI века”, – заявил Михаил Мишустин.

Ресурс, который позволяет получать подлинные знания, необходимые человеку для самореализации, существует. Это обновленное общество “Знание”.

Михаил Мишустин обратился к участникам марафона “Новое знание” не бояться познавать новое и стремиться добиваться успеха. “Дороги перед вами открыты”, – обратился он к ним.

Премьер-министр добавил, что часто публикации в интернете несут искаженную информацию. Только фундаментальные знания достоверны всегда. Они и являются одним из важнейших критериев успеха. Получить их можно в обновленном обществе “Знание”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Регина Тодоренко хотела бы памятник в свою честь для туристов

26.08 / Мнение: По грибы…

30.06 / Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака

06.04 / РПЦ предлагает избавиться от имён языческих богов в названиях месяцев

27.04 / Мнение: Расходы “на оборону” достигли уровня Холодной войны.

02.07 / В России за сутки выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом

12.01 / Робот Фёдор вступил в «Единую Россию»

26.02 / Мнение: Благодарности и некоторые итоги

28.07 / Мнение: Подготовка снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ инструкторами НАТО

13.10 / Лили Джеймс замечена за поцелуями с актером Домиником Уэстом в Риме: реакция его жены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика