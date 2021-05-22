Лета не будет – Личное мнение

В этом году — уже пора признать очевидное — отпуск летом будет хуже, чем если его не дадут.

Курорты Краснодарского края, напоминающие мне больше цирк, где непонятно, чему все так радуются, уже переполнены. То же самое и в Крыму — бешеные цены при полном отсутствии нормального сервиса.



Фото: Соцсети

Все, кто раньше летал в Турцию, где всё включено, теперь отдыхает в Сочи, Анапе, Геленджике. Тагил, ну привет!

При этом, Турция закрыта и откроют её, в лучшем случае, в августе. Впрочем, и эта вероятность невелика.

Что делать? Всем здравомыслящим людям я предлагаю проигнорировать такой отдых.

Валяться вповалку на перезаполненных пляжах — это не отдых, а свальный грех натуральный. Жрать шаурму и травиться тёплым пивом — удел людей, которые почему-то себя не любят.

Платить за подобный «отдых» взвинченные на порядок цены, как мне кажется, просто верх глупости, демонстрирующий неуважение к себе и своему труду.



Жуткое веселье. Фото: Соцсети

Я люблю море. Мне очень сложно жить, если я не смогла раз в сезон слетать к океану. Тем не менее, платить за халупу, как за 5-звёздочный номер, я не готова из принципа.

И ладно бы заработанные за прошлый сезон деньги владельцы наших «курортов» пустили на улучшение условий — нет! Их логика совершенно иная: йохо, они заплатили нам в прошлом году, заплатят и в этом!

Я понимаю простеньких людей, которые готовы терпеть неудобства. Привыкли они не уважать себя сами, свыклись и с тем, что не уважают и их.

Такие кричат — хороший отдых на наших курортах! Мне жаль их — как тех, кто не пробовал ничего, слаще морковки.

Мой же совет — умным людям. Тем, кто уважает себя — не тратьте деньги. Этот турсезон уже просран, смиритесь с этим. Лета не будет. Вместо Турции, например, слетайте в Мексику или на Мальдивы. Отложите деньги, останьтесь дома, а в следующем году сможете потратить двойной бюджет на нормальный отпуск.

А в Сочи, Анапу и Геленджик пусть едут другие.

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