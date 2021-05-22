Правильные перекусы и много воды: как быстро привести фигуру в порядок

До наступления летнего сезона осталось чуть более недели. Однако многим о походах на пляж остается только мечтать. Причина – плохая фигура. Избавиться от сформированных за зиму жировых отложений по мановению волшебной палочки не получится. Однако в целом с помощью некоторых советов удастся увеличить общую тренированность тела. Эксперты дали несколько советов, позволяющих привести себя в норму. На что же следует обратить внимание?

Здоровые перекусы

Часто во время перекуса мы бежим в ближайший супермаркет и покупаем чипсы, сухарики или шоколадные батончики. Голод эти продукты удаляют на ура, но и добавляют сотни лишних калорий. Есть и еще один момент. Такая пища быстро “прогорает”. Чувство голода может вернуться через 30-40 минут. Человек “заправляется” снова, чем повышает общий объем полученных за день калорий. Результат – постепенное ожирение.

От батончиков и снеков в качестве перекуса лучше отказаться. Идеальное решение – фрукты, овощи или легкие салаты. Такие продукты поборют голод, насытят организм витаминами.

Питье воды

Многие эксперты в вопросах фитнеса советуют также выпивать не менее 2 литров воды. Это позволяет увеличить расход энергии до 100 калорий в день. Формировать профицит калорийности становится несколько проще. Другой важный плюс – подавление чувства голода. Вода заполняет желудок, чем обманывает организм и снижает итоговый аппетит.

Часть специалистов рекомендует отходить от принятых догм. Эксперты советуют при расчете необходимого объема жидкости отталкиваться от простой формулы: V=m*0,03+t*0,5. Буквенные значения такие:

V – объем воды в сутки;m – масса человека;t – время физической активности в часах.

Формула учитывает и массу, и занятия спортом. Пить нужно обычную чистую воду. Алкоголя на пути к стройности лучше избегать.

Приправа

Ситуация с различными добавками к пище неоднозначная. От соли нужно отказаться. Ионы натрия удерживают воду в организме, что приводит к одутловатости и повышению массы тела.

Избавиться придется и от сахара. По сути, он дает одни лишь пустые калории. Длительное поддержание профицита приведет к постепенному ожирению.

Однако некоторые добавки помогут худеющему добиться нужных результатов. Например, это касается перца, куркумы, имбиря, корицы. Вариантов много. Приправы разнообразят вкус пищи и позволят худеть быстрее.

Без углеводов

Стоит отказаться от богатых углеводами продуктов. В список попали рис, картофель и хлеб. Из-за высокого гликемического индекса эти виды пищи повышают уровень сахара в крови и увеличивают чувство голода. Заменить такие продукты лучше белковой едой или овощами, содержащими большое количество клетчатки. В меню можно добавить овес, гречу. Указанные крупы тоже способны помочь в борьбе с лишними килограммами.

Тренировки

Человек сможет похудеть только при создании и поддержании дефицита калорий. Это аксиома. Увеличить скорость потери килограмм помогут тренировки. Новичкам хватит и обычной ходьбы. Более опытные спортсмены могут заниматься в зале, практиковать интервальные кардионагрузки. Однако следует учесть фактор постоянства. Одной-двух тренировок за 3-4 недели точно не хватит. Заниматься нужно регулярно.