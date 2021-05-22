Вселенная дает простую жизнь, а мы ее зачем-то усложняем: три привычки, из-за которых каждый день похож на страдание

От наших привычек часто зависит не только настроение, но и состояние здоровья. Поэтому очень важно всегда быть настроенным на позитив и исключать из жизни надуманные страдания. Вот примеры того, как можно обычный день превратить в череду негативных событий.

Много внимания сложностям

Очень часто ответ на вопрос практически лежит на поверхности. То есть стоит взять и воспользоваться, но мы ищем усложнений и подвохов. Даже общение с людьми вызывает сложности. Вместо того чтобы сказать, что именно мы хотим, или сделать то, о чем нас просят, мы начинаем говорить загадками или подразумевать в словах и действиях другого человека скрытый смысл.

Привычка во всем сомневаться и не верить в успех и везение является самым первым препятствием к счастью. Самым правильным в этом и во всех других случаях будет стремление находить самый простой выход, решение, стратегию. Не стоит уделять такого огромного внимания сложностям, они того не заслуживают.

Для некоторых людей вызывает сложности банальный выбор комплекта одежды для работы. Постарайтесь игнорировать усложнения, и вы будете проводить день в хорошем настроении.

Постоянное беспокойство

Многие люди усложняют себе жизнь постоянным беспокойством. Эмоциональное восприятие любых событий, а также страх за свое будущее и будущее своих близких является нормальным. Однако чрезмерное беспокойство может довести практически до паранойи. Не стоит думать о том, что случится через час или день с таким пристрастием, словно сейчас нужно составить поминутный план действий. Помните о том, что все предусмотреть и предотвратить невозможно, поэтому следует решать проблемы по мере их поступления.

Своей тревожностью и беспокойством можно истощить свою энергию и внести в свою жизнь физический и эмоциональный хронический стресс, справиться с которым будет крайне проблематично. Нужно отпустить ситуацию, успокоиться или заняться тем, что может гарантировать успокоение. Например, при чрезмерном беспокойстве очень действенной бывает дыхательная гимнастика.

Можно заняться йогой, медитацией или другими практиками. Помогают кардиоупражнения, прогулка на свежем воздухе, прослушивание любимых музыкальных композиций, встреча и общение с друзьями и другими близкими людьми.

Контроль над происходящим в жизни

Жизнь человека состоит на десять процентов из того, что в ней происходит, и на девяносто процентов из того, как он на это реагирует. Поэтому очень важно научиться «отпускать ситуацию». Подумайте над тем, до какой степени вы пытаетесь все контролировать. Если принимаете на учет каждую мелочь, боитесь что-то упустить, корите себя за оплошность, если что-то вышло из-под сферы вашего влияния – значит, вы находитесь в постоянном страхе.

Соответственно, вы также пребываете в стрессе, который не позволяет вам расслабиться и спокойно жить. Каждый день доставляет страдания, поскольку страх и стресс не приводят ни к чему хорошему. Прежде всего вам стоит задуматься над тем, как победить свой страх.

Представьте самый негативный исход из тех ситуаций, которые только могут случиться без вашего контроля. Существует ли опасность в действительности или это всего лишь плод вашей фантазии?