В Швейцарии найдено золото, которое Ленин получил от немцев на революцию в России

Крупнейший швейцарский банк UBS обнародовал сведения о банковской ячейке Владимира Ульянова-Ленина, которую он открыл весной 1917 года:

– По действующему законодательству мы имеем вскрыть индивидуальный сейф клиента через 100 лет после окончания срока действия договора. 15 марта 1917 года господин Ульянов арендовал в банке ячейку на четыре года и 14 марта 1921 года должен или пролонгировать соглашение, либо забрать своё имущество. Но этого не произошло, поэтому сегодня мы имеем право публично вскрыть хранилище, обнародовать данные о хранящимся там имуществе и принять его на баланс банка. В данной ячейке хранилось 50 килограммов чистого золота и расписки о получении средств на подготовку революции в России, подписанные господином Ульяновым. Чтобы избежать лишних вопросов мы опубликуем эти документы на нашем сайте и готовы провести любую экспертизу, если у кого-то возникнут сомнения в их подлинности, – заявил председатель правления UBS Ральф Хамерс.

Расписка, которую Ульянов-Ленин написал германскому Генеральному штабу, уже опубликована:

Я, Владимир Ильич Ульянов, 1870 года рождения, получил от Генерального штаба Германской империи 50 килограммов золота, 10 миллионов марок и 5 миллионов рублей на подготовку революции в России с целью установить в стране дружественный Германии режим. Обязуюсь сразу после прихода к власти подписать мирный договор с Германской империей и передать под управление Господина Кайзера Вильгельма II территории прибалтийских, привисленских и других губерний, а также компенсировать все расходы, которые понесла Германия в войне с Россией. Берн, 10 марта 1917 года.

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