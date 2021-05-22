МВД анонсировало введение режима «контролируемого пребывания» для мигрантов

В РФ для мигрантов введут специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств, в частности, из-за необходимой самоизоляции для инфицированных коронавирусом.

«Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции», — рассказали в силовом ведомстве.

Новый правовой режим также будет применяться к иностранцам, в отношении которых, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из РФ в связи с необходимостью исполнения наказаний или участием в судебных разбирательствах. Для тех, на кого будет распространяться режим «контролируемого пребывания», могут ввести ограничения и административную ответственность в случае их нарушения, заявили в МВД.

По данным ведомства, около 1,6 млн мигрантов не выехали из РФ после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года.

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Ранее в МВД сообщали, что мигранты, со странами которых из-за пандемии коронавируса приостановили транспортное сообщение, могут продлить срок пребывания в РФ до 90 дней.

В конце марта в РФ анонсировали создание базы с «цифровыми профилями» мигрантов. По словам МВД, это позволит иностранцам получить госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в частности, рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.

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