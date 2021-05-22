Новые инструменты, необходимые для предотвращения пандемий болезней растений

Болезни растений не останавливаются на границах страны, и мили океанов также не препятствуют их распространению. Вот почему эпиднадзор за болезнями растений, усовершенствованные системы обнаружения болезней растений и прогнозирующее моделирование болезней растений, интегрированные в глобальном масштабе, необходимы для смягчения последствий будущих вспышек болезней растений и защиты глобальных запасов продовольствия, согласно новому комментарию группы исследователей. опубликовано в Труды Национальной академии наук.

Идея состоит в том, чтобы «обнаружить эти источники вспышек болезней растений на раннем этапе и остановить распространение до того, как они перерастут в пандемию», — говорит Жан Ристайно, заслуженный профессор патологии растений Университета штата Северная Каролина Уильям Нил Рейнольдс и автор статьи. По словам Ристайно, когда возникает эпидемия, ее трудно контролировать, сравнивая усилия, предпринимаемые с целью остановить распространение COVID-19.

Хотя некоторые болезни уже находятся под своего рода глобальным надзором — Ристайно упомянул пшеничную ржавчину и фитофтороз, важный патоген, поражающий картофель и вызвавший голод в Ирландии, — другие болезни сельскохозяйственных культур обычно не контролируются.

«Существует несколько существующих сетей наблюдения, но они должны быть подключены и финансироваться межправительственными агентствами и расширены до глобальных систем наблюдения», — сказал Ристайно. «Мы можем улучшить мониторинг заболеваний, используя электронные датчики, которые могут помочь быстро обнаруживать, а затем отслеживать появляющиеся патогены растений».

Ристайно сказал, что для предотвращения пандемий болезней растений необходимы усилия широкого круга ученых — так называемая наука о конвергенции. Это означает, что экономисты, инженеры, учёные-растениеводы, специалисты по болезням сельскохозяйственных культур, генетики, географы, аналитики данных, статистики и другие сотрудники работают вместе над защитой сельскохозяйственных культур, фермеров, выращивающих урожаи, и людей, которых кормят этими культурами. Инициатива GRIP4PSI в области растениеводства помогает финансировать такую ​​команду в штате Северная Каролина.

Исследователи сообщают в статье, что в настоящее время проводятся исследования по моделированию риска распространения патогенных микроорганизмов растений и помощи в прогнозировании, а затем предотвращении вспышек. Моделирование и прогнозирование распространения болезней могут помочь более точно мобилизовать стратегии смягчения последствий, чтобы остановить пандемии.

По словам исследователей, глобальные вспышки болезней растений становятся все более частыми и угрожают мировым запасам продовольствия. Согласно статье, опубликованной в 2019 году, средние потери основных продовольственных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза, колеблются от 21% до 30% из-за вредителей и болезней растений. устойчивость к специфическому патогену под названием Fusarium odoratissimum Tropical race 4, который вызывает панамскую болезнь бананов. Этот патоген быстро распространился из Азии в Африку, на Ближний Восток и недавно в Южную Америку, где он поражает бананы Кавендиш — основной вид бананов, выращиваемых в Америке на экспорт.

По словам Ристайно, изменение климата, вероятно, усугубит эти вспышки. В Африке, например, изменение климата и засуха в Африке Сахары сказываются на популяции и ареале саранчи, которая опустошает посевы южнее, в Африке к югу от Сахары. Климатические данные могут помочь в разработке моделей прогнозирования болезней и распространения.

«Более частые дожди могут способствовать распространению переносимых по воздуху патогенов растений, а споры грибов могут перемещаться вместе с ураганами, именно так соевая ржавчина попала в Северную Америку из Южной Америки — через штормы», — сказал Ристайно, который также руководит группой преподавателей штата Северная Каролина по новым болезням растений. и глобальная продовольственная безопасность, — сказал он. «Бывают также случаи раннего появления всходов, когда патогены появляются раньше в вегетационный период, чем обычно, из-за более теплой весны».