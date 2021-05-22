 

Изображения BMW i4 M50 просочились в сеть перед глобальным дебютом

22.05.2021, 15:44, Разное
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— Скорее всего, будет представлен во всем мире 1 июня 2021 года.

— Будет первое полностью электрическое купе M Performance

В связи с растущим раздражением вокруг первого полностью электрического BMW M Performance, у нас наконец-то есть первое изображение готовой к производству модели от внутреннего тюнингового отдела немецкого автопроизводителя. I4 M50, вероятно, дебютирующий в ближайшие недели, может стать первым шагом к тихому, но стимулирующему предложению от автопроизводителя.

Единственное просочившееся изображение спидстера появилось в Интернете несколько дней назад, но вскоре было удалено в попытке сохранить тайну в тайне. В отличие от четырехдверного i4, который был продемонстрирован в марте, эта производительная версия выглядит более спортивно с новым матовым синим оттенком кузова и характерными для М. Еще не приспособившаяся удлиненная передняя решетка имеет престижный значок «M», в то время как передние бамперы также выглядят более резкими и агрессивными с большими воздухозаборниками по сравнению с бамперами на стандартном i4.

Вдобавок черные вставки на порогах и новые легкосплавные диски придают автомобилю более фанатичный вид. Кроме того, характерные боковые зеркала заднего вида также были сохранены с небольшими изменениями в конструкции. Если верить слухам, мы можем ожидать, что весь модельный ряд i4 выйдет из строя 1 июня 2021 года.

Хотя детали трансмиссии по-прежнему хорошо охраняются, основываясь на стандартной модели i4, которая была недавно представлена, мы знаем, что купе будет иметь выходную мощность 523 л.с. и время разгона от 0 до 100 км / ч около четырех секунд. Также, вероятно, хватит заряда на 590 км (WLTP).



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