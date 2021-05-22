 

Ученые пояснили, что телевизор опасен не только для остроты зрения

22.05.2021, 15:40, Новости дня
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У телевидения свои законы. Телеканалы предлагают вам готовый список наиболее актуальных проблем и их решений, показывают, как развлекаться и т.д. Словом, телевиденье «думает вместо вас». И если бы вы только два-три часа по вечерам проводили у экрана, то в этом не было бы ничего страшного. Однако…

По словам ученых, несколько последних исследований дали настолько настораживающие результаты, что на них уже невозможно не обращать внимание.

Например, точно установлено, что у людей, которые много времени проводят при включенном телевизоре, резко снижаются когнитивные функции. Также у них постепенно уменьшается объем серого вещества в мозге. Вообще-то, ничего удивительного, говорят специалисты. Ведь вместо заядлого телемана думают люди по ту сторону экрана.



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