В калифорнийском университете проследили, как физически движется мысль в человеческом мозге

Уникальную научную работу проделали в калифорнийском университете Беркли. Применив технологию электрокортикографии, ученые смогли проследить, как, на самом деле, движется сигнал, образующий человеческие мысли.

По словам специалистов, весь процесс можно разделить на два основных этапа: сначала возникает вдохновение, а затем происходит процесс реализации задуманного.

Ученые осуществили ряд наблюдений за тем, как поочередно активируются различные участки головного мозга. Они использовали самую современную технику и сумели установить закономерности человеческого мышления. Данная работа воспринята научным миром как возможность открыть самые большие тайны человеческого организма и личности.