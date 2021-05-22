 

В калифорнийском университете проследили, как физически движется мысль в человеческом мозге

22.05.2021, 15:40, Новости дня
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Уникальную научную работу проделали в калифорнийском университете Беркли. Применив технологию электрокортикографии, ученые смогли проследить, как, на самом деле, движется сигнал, образующий человеческие мысли.

По словам специалистов, весь процесс можно разделить на два основных этапа: сначала возникает вдохновение, а затем происходит процесс реализации задуманного.

Ученые осуществили ряд наблюдений за тем, как поочередно активируются различные участки головного мозга. Они использовали самую современную технику и сумели установить закономерности человеческого мышления. Данная работа воспринята научным миром как возможность открыть самые большие тайны человеческого организма и личности.



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