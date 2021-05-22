 

Диетолог Ионова рассказала о негативных последствиях быстрого похудения

22.05.2021, 15:34, Разное
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Диетолог Лидия Ионова пояснила о негативных последствиях быстрого похудения. Она призвала не садиться на экспресс-диеты.
Быстрое похудение не считается эффективным, поскольку сжигание жировой ткани происходит минимально. Масса тела человека снижается быстро не за счет уменьшения жира. Весы покажут, что показатель уменьшился, но это не отразится на объемах. После завершения экспресс-диеты обычно человек возвращается к привычному рациону, поэтому снова поправляется. Каждая попытка похудеть соответствующим образом приведет к росту количества жира. По словам Ионовой, некоторые пытаются обойтись без спорта. Килограммы могут уйти, но сохранить новую форму вряд ли получится.

Похудение у людей происходит по-разному. Нормой является, если жительница за месяц сбросила два килограмма, а житель от трех до четырех. Необходимо питаться несколько раз в день, выдерживая равные временные промежутки. В противном случае есть риск заработать язву или же гастрит.

Специалист не рекомендует практиковать интервальное голодание. Этот метод не является эффективным, поскольку не уменьшается жировая ткань. Гастрит в особенности распространен среди жителей больших городов. В мегаполисах люди ведут стрессовый образ жизни, плохо питаются, потребляют множество продуктов с консервантами и усилителями вкуса.

Источник: nsn.fm



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