 

Учёные объяснили феномен «зимующих» пожаров

22.05.2021, 15:34, Разное
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Лесные пожары – актуальнейшая проблема жаркого времени года, причём некоторые буквально «засыпают» на зиму. Нидерландские учёные объяснили феномен «зимующих» возгораний.
Исследователи, представляющие Амстердамский свободный университет, изучив кадры со спутников, обнаружили, что новый пожар после зимнего времени года стартовал буквально с того же места, где потушили предыдущее возгорание. Эксперты не связывают данное явление ни с поджогом, ни с ударом молнии.

Проведя глобальное исследование, учёные выявили, что пожары остаются тлеть в земле из-за торфяной почвы. За зиму они проходят расстояние в 100-500 метров, а весной опять воспламеняются, передаёт ПолитЭксперт.



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