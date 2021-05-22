 

Леру Кудрявцеву до слез растрогало поздравление коллег на шоу «Звезды сошлись»

22.05.2021, 15:34, Разное
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Недавно Лера Кудрявцева отметила свой 50-летний юбилей. Телеведущая показала в своем микроблоге Instagram, как ее до слез растрогало поздравление коллег на шоу «Звезды сошлись».
Коллектив программы подарил Лере Кудрявцевой шикарные букеты цветов, а также торт, который был декорирован съедобной фигуркой виновницы данного торжества. Антон Привольнов преподнес коллеге подарок лично от себя – модный санитайзер, чтобы ей не был страшен никакой коронавирус. Вся съемочная студия была украшена шарами, а вокруг царила праздничная атмосфера. Лера Кудрявцева расплакалась от такого внимания коллег. Кроме этого, звезда призналась, что уже несколько дней читает поздравления от поклонников в социальных сетях и не понимает, за что ее так любят.

В день своего 50-летия знаменитость опубликовала пост, в котором написала, что ее новый возраст – это «некий рубеж и подведение итогов». Лера Кудрявцева призналась, что абсолютно спокойно относится к цифрам в паспорте. Она поблагодарила маму за жизнь, а фолловеров – за то внимание, которое они ей уделили. Телеведущая пошутила, что у нее «еще есть порох в пороховницах», и заявила, что года – это ее «богатство».

Источник: radiokp.ru



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