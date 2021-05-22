“Юбка как бабушкины занавески”, “Баба на самоваре”. В сети раскритиковали новый образ беременной Осадчей

“Пятница вместе. На работе, но вместе”, – подписала снимок Осадчая.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Катя, вам к лицу быть в положении”, – написала olga.abayeva.

При этом многие подписчики телеведущей раскритиковали ее наряд.

“Юбка как бабушкины занавески”, – отметила dr.elenaglebova.

“Юбка – ужас, как баба на самоваре”, – подчеркнула _.masandra._.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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