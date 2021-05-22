 

Испания откроет въезд для вакцинированных от COVID-19 туристов

22.05.2021, 15:32, Новости дня
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По его словам, туристы из всех стран мира будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них будет сертификат о прохождении полной иммунизации. Это будет началом возобновления туризма в стране, считает глава правительства Испании.

Санчес прогнозирует, что этим летом страну смогут посетить около 30–40% путешественников от числа зарегистрированных в 2019 году (8–12 млн от 37,6 млн человек). К концу 2021-го этот показатель может увеличится до 60–70% по отношению к соответствующему периоду два года назад (50–57 млн от 83,1 млн туристов), считает премьер Испании.

Контекст:

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. Кроме того, Еврокомиссия предусмотрела введение механизма “экстренного тормоза” для противодействия распространению мутаций коронавируса: государство – член ЕС может срочно приостановить въезд для граждан какой-либо страны, которая не является членом союза, если там начинает быстро расти заболеваемость и в случае обнаружения штамма коронавируса, вызывающего озабоченность.

20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. После этого многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

На 20 мая EMA одобрены вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. ВОЗ, кроме четырех выше, рекомендовала к применению еще китайский препарат от Sinopharm.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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