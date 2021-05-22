Одна область в Украине остается в “оранжевой” зоне – Минздрав

В области превышен процент заболеваемости (101,5% от эпидемического порога).

Инфографика: moz.gov.ua

Все остальные украинские регионы находятся в “желтой” зоне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

По состоянию на 22 мая в Украине подтвердили почти 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 49,3 тыс. человек, выздоровело 1,9 млн пациентов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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