“Вот это нашумели”. Песня украинцев Go-A к Евровидению попала на пятую строчку мирового рейтинга Spotify

“А между тем, SHUM занимает пятое место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру! Как вам такая новость”, – отметили Go-A.

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Публикация от Go_A (@go_a_band)

“Вот это нашумели”, – написала viktoriya.s.m.

“Песню на украинском слушает весь мир”, – прокомментировала inga.dess.

По состоянию на 16.00 22 мая трек все еще находится на пятом месте топа.

Скриншот: spotifycharts.com

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса, кроме Go-A из Украины, также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

20 мая состоялся второй полуфинал конкурса. Из 17 участников финалистами стали представители 10 стран: Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Всего в финале, 22 мая, выступят 26 стран – по десять из каждого полуфинала, а также еще шесть стран, которые попали в финал автоматически: Нидерланды как страна-хозяин конкурса и пять главных спонсоров – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Страна, чей представитель победит, в 2022 году станет местом проведения следующего “Евровидения”.

В этом году из-за пандемии коронавируса ко всем участникам конкурса применяется строгий протокол по охране здоровья и безопасности от COVID-19 – все, кто работает на территории стадиона, должны каждые два дня сдавать тесты на коронавирус.

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