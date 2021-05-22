 

Полицейский патруль попал в ДТП в погоне за пьяным водителем под Саратовом

22.05.2021, 15:26, Новости дня
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Патрульный экипаж в погоне за нарушителем в Энгельсе Саратовской области врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадали три человека, двое из которых – полицейские, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Старший сержант полиции 1995 года рождения на служебной автомашине «Лада Гранта», с включенными спецсигналами преследуя автомобиль Toyota Camry, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться, допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением гражданина 1959 года рождения. В результате два сотрудника и водитель «Лада Калина» получили телесные повреждения. Всем лечение назначено амбулаторно. Наличия алкоголя в крови у участников ДТП не обнаружено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, то впоследствии сотрудники ГИБДД задержали 49-летнего водителя Toyota Camry, выяснилось, что он был лишен прав.

«По данному факту руководством межмуниципального управления МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области назначено проведение служебной проверки», – отметили в МВД.

Ранее три человека погибли в уходившем от полицейской погони автомобиле, который врезался в торговый центр в Великом Новгороде.



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