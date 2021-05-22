 

Пассажирские самолеты едва не столкнулись над Конго

22.05.2021, 15:26, Новости дня
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В небе над городом Лубумбаши на юге Демократической республики Конго (ДРК) два пассажирских самолета авиакомпаний TAP и Ethiopian Airlines едва не столкнулись из-за отсутствия связи между экипажем и аэропортом.

«В моем распоряжении имеется очень тревожная информация, согласно которой (существовала) высокая угроза катастрофы в воздушном пространстве нашей страны», – приводит РИА «Новости» заявление министра транспорта ДРК Черубина Окенде Сенги.

По словам министра, самолет Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Виндхук, и воздушное судно португальского перевозчика TAP, следовавшее по маршруту Лиссабон-Мапуто, едва избежали столкновения на пересечении воздушных путей над городом Лубумбаши. Сенга заявил, что инцидент произошел «из-за отсутствия коммуникаций между членами экипажа и аэропортом Лубумбаши», возможно, связь отсутствовала из-за того, что не работали ретранслирующие антенны в городах Камина и Калемие.

Ранее два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали.



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