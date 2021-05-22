Киссинджер – в гипотетическом конфликте США и КНР победителей не будет

Гипотетическая конфронтация между США и КНР не будет иметь победителей и закончится истощением обеих сторон, наподобие Первой мировой войны, рассказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Neue Zürcher Zeitung. При этом, по мнению Киссинджера, Джо Байдену будет непросто наладить накалившиеся американо-китайские отношения, поскольку общественное мнение в США воспринимает Китай в качестве постоянного врага.



Reuters

США не смогли бы сдержать подъём Китая — и не намеревались этого делать, даже если бы у них была такая возможность, рассказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своём интервью для Neue Zürcher Zeitung. Политик отметил, что до 2017 года американо-китайские отношения носили партнёрский характер, однако никто не ожидал, что КНР столь быстро превратится в страну, уже почти не зависящую от сотрудничества.

За последний год и особенно в последние месяцы президентства Дональда Трампа трения между Вашингтоном и Пекином резко возросли, отмечает Киссинджер. При этом, по его мнению, в администрации Байдена поняли, что американо-китайское противостояние не выгодно ни обоим его участникам, ни всему миру. «Оно превратится в конфликт без победителей, который, наподобие Первой мировой, закончится истощением обеих сторон», — приводит издание слова бывшего дипломата. При этом у правительства Байдена есть серьёзная внутриполитическая проблема, поскольку общественное мнение в США воспринимает Китай в качестве врага, отмечает Киссинджер: именно поэтому новой американской администрации будет непросто найти выход из конфронтации.

Касательно одной из главных проблем американо-китайских отношений — Тайваня, Киссинджер отметил, что не стоит стремиться разрешить двойственный статус острова. По словам политика, за последние 50 лет сложился особый порядок, при котором и США, и КНР признают двойственное положение Тайваня. Война за Тайвань стала бы трагедией, подчеркнул Киссинджер.

Киссинджер также прокомментировал текущие события на Ближнем Востоке: по мнению бывшего дипломата, достичь всеобъемлющего мирного соглашения между Израилем и Палестиной невозможно, поскольку ему необходимо будет учесть слишком большое количество отдельных интересов. Следовательно, необходимо сосредоточиться на достижимых целях: избегать идеологических противостояний и решать конфликт с геополитической точки зрения.

По словам Киссинджера, идеальным будущим было бы такое состояние, в котором у разных культурных групп были бы общие глобальные цели, которые они воспринимали бы как общие проблемы. Политик отметил, что подобное единение возможно в вопросе глобального изменения климата. Также Киссинджер подчеркнул, что в жизни людей всё большую роль будут играть новые технологии. В частности, он отметил, что масштаб и цели технологических гигантов теперь временами превосходят масштаб и цели национальных государств: при этом их по-прежнему не воспринимают в качестве политических сил. Кроме того, руководителей этих гигантов интересует лишь экономический рост, а не устойчивое развитие.