Guardian – «как во вражеском государстве» — граждане ЕС жалуются на поведение британских пограничников

Граждане Евросоюза, живущие и работающие в Великобритании, жалуются на то, что на британской границе к ним относятся с подозрением. А те европейцы, кого задерживают пограничники, говорят, что они чувствуют себя, как во «вражеском государстве», пишет The Guardian.



Reuters

Гражданам ЕС, которых задерживают британские пограничники, Соединённое Королевство напоминает «вражеское государство», пишет The Guardian.

Выходцы из Евросоюза, живущие и работающие в Великобритании, рассказывают, что к ним на британской границе относятся с подозрением и даже угрожают, что впервые в жизни откажут им во въезде в страну.

Как отмечает издание, всё это вызывает очередные опасения по поводу того, что сотрудники Пограничной службы Соединённого Королевства не прошли инструктаж по новым правилам, введённым после брексита.

Вольфганг — житель Германии, занимающийся ИТ-бизнесом, — был задержан в аэропорту Хитроу, несмотря на наличие у него статуса поселенца и вида на жительство на неопределённый срок.

«У меня статус поселенца, — заявил он. — У меня есть вид на жительство на неопределённый срок. Я вот-вот стану гражданином Великобритании. Почему пограничник одним росчерком может приостановить действие этих прав? Откровенно говоря, я избегаю возвращения в Великобританию, пока не получу свой британский паспорт. Я плачу там большие налоги, никогда не пользовался услугами здравоохранения, делаю вклад в экономику, у меня там есть недвижимость. Лондон — мой самый любимый город в мире, но у меня нет документов, подтверждающих, что я могу там остаться».



Как поясняет издание, последнее связано с тем, что британское правительство проголосовало против предоставления гражданам ЕС карты резидента для предъявления работодателям, арендодателям и пограничникам.

Хилари Бенн, депутат от Лейбористской партии и бывший председатель ныне расформированного специального комитета палаты общины по брекситу, рассказала, что такие инциденты, как в случае с Вольфгангом, вызывают обеспокоенность по поводу того, что ждёт 4,9 миллионов граждан ЕС, которым уже предоставлен статус поселенца или предварительный статус поселенца. Это особенно актуально на фоне того, как люди после снятия ограничений, связанных с COVID-19, начинают возвращаться в Британию из родных стран.

«Тревожно слышать о подобных инцидентах. Министерству внутренних дел необходимо убедиться в том, что весь персонал Пограничной службы полностью обучен применению новых правил», — подчеркнула Бенн.

Среди других случаев — ситуация с сотрудником испанской авиакомпании по имени Антонио, которому пришлось 45 минут ждать в аэропорту Гатвик, пока пограничники пытались решить, лжёт он или нет, заявляя, что у него есть предварительный статус поселенца.



«Мой статус поселенца не был привязан к паспорту, — рассказал изданию Антонио. — Когда я им сказал: это связано с тем, что при подаче заявления я использовал своё удостоверение личности, которое было тогда для Министерства внутренних дел (Британии. — ИноТВ) полностью приемлемо, то они мне заявили, что удостоверения личности на границе больше не принимаются».



Его пропустили только после того, как он предъявил своё удостоверение сотрудника авиакомпании и расписание бортпроводников, чтобы доказать, что он не является нелегальным мигрантом.

«В рамках своей работы я летал по многим направлениям и проходил пограничный контроль в разных странах. Тут я почувствовал, что попал в какое-то случайное вражеское государство. Меня впервые испугало то, что полицейский задаёт мне вопросы только по одной причине: я иностранец, живущий в Великобритании», — добавил Антонио.