Как сшить летнюю присборенную юбку своими руками. Инструкция простая, и получается очень аккуратно

Особая прелесть этой летней юбки в том, что сшить ее может даже совершеннейший новичок в рукоделии. Это всего лишь прямоугольник, присборенный по одной из сторон. Однако стоит лишь проявить фантазию — добавить кружево или оборку по подолу, аппликацию или вышивку, уменьшить или увеличить длину, — и у вас на выбор масса совершенно не похожих друг на друга моделей.

Материалы и инструменты

Выбирайте любую ткань, какая вам больше понравится, — от хлопка и сатина до бархата и атласа. Тонкая (рубашечная) джинса тоже отлично подойдет. Длина отреза будет зависеть от обхвата вашей талии (точный расчет приведен ниже). Что понадобится еще:

небольшой отрез флизелина (клеевого нетканого материала);застежка-молния (потайная или обычная) длиной 15–20 см;нитки в тон ткани;портновский мелок, сантиметровая лента, ножницы;пуговица, пришивная кнопка либо крючок с петлей;швейная машинка, лапка для притачивания молний.

Нелишними будут булавки и иголка для ручного шитья.

Раскрой

Строго говоря, для юбки требуются два отреза прямоугольной формы — один побольше, другой поменьше.

Расчет для основной части прост:

Ширина прямоугольника — это желаемая длина юбки плюс 1 см на шов и 1,5–4 см на подгибку низа.Длина прямоугольника — это обхват вашей талии, умноженный на 3.

Если хотите более пышную юбку, увеличьте коэффициент (4, 5 и т. д.). Однако помните, что сборка прибавляет толщину ткани. Чем плотнее выбранное вами полотно, тем коэффициент должен быть меньше.

Вторая деталь — это пояс. Его длина равна обхвату вашей талии плюс 4 см (если опасаетесь, что юбка будет слишком плотно облегать тело, сделайте прибавку чуть больше — 6 см.

Центральный шов спинки и вшивание молнии

Уравняйте короткие срезы. От верхнего края отступите 15–18 см, сделайте отметку. Прострочите два слоя ткани, разутюжьте припуски на швы и обработайте края (строчкой «зигзаг» либо оверлочной строчкой).

С изнаночной стороны наложите застежку-молнию, смените лапку и пристрочите обе тесьмы П-образной строчкой (на фото ниже красная линия).

Аккуратно распорите шов, не доходя 0,5 см до поперечной строчки.

Притачивание пояса

Присборите верхнюю часть любым известным вам способом, равномерно распределите складки. На этом этапе лучше примерить юбку, чтобы она не оказалась чересчур узкой. Зафиксируйте складки, проложив машинную строчку.

Пояс продублируйте клеевым полотном. Если флизелин плотнее, чем необходимо, выкроите чуть более узкую полоску, чем пояс, чтобы припуски на швы остались без дублирования.

Приложите пояс к верхнему краю юбки (лицевая сторона к лицевой стороне):

Загнуть один край на 1 см, совместить с центральным швом.С помощью булавок зафиксируйте пояс на юбке. Дойдите до центрального шва со второй стороны: часть пояса (примерно 2–2,5 см) должна выступать за его пределы. Лишнее срежьте. Пристрочите пояс к юбке по всей длине.

Заутюжьте припуски на швы вверх.

Верхний край пояса приутюжьте на изнаночную сторону на 1 см (см. главное фото).

Сложите пояс пополам на изнаночную сторону. Приложите его так, чтобы он закрывал припуски. При этом с одной стороны он должен заканчиваться вровень с застежкой-молнией, а с другой — образовывать небольшой выступ.

Отстрочите пояс по периметру (в случае с джинсовой тканью можно использовать контрастную нитку). Но можно пройтись вручную потайным швом — возможно, кому-то так покажется даже красивее.

Осталась самая малость: пришить кнопку либо крючок на пояс (именно для того, чтобы замаскировать потайную застежку, мы и делали этот выступ). Если ваша машинка умеет выметывать прорезные петли для пуговиц, вы можете это использовать.

Подол юбки обработайте швом вподгибку с закрытым срезом либо вручную закрепите ткань потайными стежками.

Вот так, следуя простой инструкции, вы своими руками легко сошьете отличную юбку!