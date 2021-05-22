В Польше запущено производство перовскитных панелей

На днях в Польше запущено производство самых эффективных из ныне существующих солнечных панелей для получения электроэнергии. Как сообщают СМИ, они отличаются необычайной гибкостью и покрыты перовскитной пленкой.

До сих пор нигде в мире нет аналогичного производства, отмечают ученые. Панели с перовскитом, напомним, позволят строить самые эффективные солнечные электростанции.

По словам представителей компании Saule Technologies, которая занята выпуском панелей, из уже заказано более 40 тысяч квадратных метров. Завод не сможет выпустить в ближайшее время. Поэтому клиенты уже выстроились в очередь. Скорее всего, дефицит не будет преодолен до тех пор, пока не откроется хотя бы еще одно такое же производство.