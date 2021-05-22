Доктор медицинских наук дал объяснение, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Из интервью Life доктора медицинских наук Антона Ершова стало известно, необходимо ли прививаться от COVID-19 тем, кто уже перенес болезнь. Врач посчитал нужным высказать авторитетное мнение по этому поводу, дабы развеять сомнения, которые бытуют в обществе.

По заявлениям специалиста, ему зачастую приходится слышать от некоторых о том, что прививаться нет необходимости, потому что уже перенесли болезнь, причем в легкой форме, поэтому в вакцинации смысла нет. Многие из таких людей надеются, что и во второй раз переболеют легко. На самом деле тот, кто переболел бессимптомно, в следующий раз может столкнуться с тяжелым течением болезни, предупреждает врач.

В том случае, когда посчастливилось переболеть коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, нужно в первую очередь серьезно подумать о вакцинации, уверяет медик. Люди, которые недавно переболели COVID-19, несомненно имеют антитела и им не надо прививаться. Но по прошествии нескольких месяцев иммунитет ослабнет и возникнет необходимость его укрепления, а следовательно, нужна прививка.

Есть категория людей, не желающих проходить вакцинацию из-за мифов, которых стало очень много вокруг этой темы. Например то, что вакцинация повлечет за собой бесплодие и тому подобное. По заявлению главного внештатного детского специалиста по иммунопрофилактике при комитете по здравоохранению Петербурга Сусанны Харит, воздействие вакцины на репродуктивные функции эксперты подвергают проверке на доклинической стадии исследования.

Источник: life.ru