YouTube-пользователей предупредили об изменениях с 1 июня

Пользователей видеохостинга предупредили об изменениях, стартующих с 1 июня. YouTube, предоставляющий услуги хранения, доставки и показа видео, с начала лета будет добавлять рекламу без согласия правообладателей роликов.

Представители одного из самых популярнейших видеохостингов в мире объяснили, что с нововведениями реклама на YouTube появится на каналах, не являющихся партнёрами, то есть, будет монетизироваться абсолютно любой контент. Что касается доходов с рекламы, размещённой на непопулярных каналах, они пополнят бюджет данной организации.

Нововведения негативно повлияют на деятельность начинающих видеоблогеров, поскольку им будет непросто заполучить новых подписчиков. Также эти правила затронут и потребителей контента, которые будут вынуждены оформлять бесплатную подписку из-за большого количества рекламы, передаёт ПолитЭксперт.