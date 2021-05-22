 

YouTube-пользователей предупредили об изменениях с 1 июня

22.05.2021, 14:36, Разное
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Пользователей видеохостинга предупредили об изменениях, стартующих с 1 июня. YouTube, предоставляющий услуги хранения, доставки и показа видео, с начала лета будет добавлять рекламу без согласия правообладателей роликов.
Представители одного из самых популярнейших видеохостингов в мире объяснили, что с нововведениями реклама на YouTube появится на каналах, не являющихся партнёрами, то есть, будет монетизироваться абсолютно любой контент. Что касается доходов с рекламы, размещённой на непопулярных каналах, они пополнят бюджет данной организации.

Нововведения негативно повлияют на деятельность начинающих видеоблогеров, поскольку им будет непросто заполучить новых подписчиков. Также эти правила затронут и потребителей контента, которые будут вынуждены оформлять бесплатную подписку из-за большого количества рекламы, передаёт ПолитЭксперт.



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