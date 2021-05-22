 

Ксения Бородина похвасталась часами стоимостью более 5 млн рублей

22.05.2021, 14:36, Разное
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Известная российская ведущая Ксения Бородина похвасталась дорогими часами, стоимость которых составляет более пяти миллиона рублей. Она приобрела модный аксессуар в ходе шоппинга с подругами. Свою обновку теледива показала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Ксения Бородина пояснила подписчикам, что исполнила свою давнюю мечту. Очень долгое время ведущая отказывала себе в данной покупке, откладывая на нее денежные средства. Вчера знаменитость решилась и купила себе часы. В качестве группы поддержки Бородина взяла с собой Ольгу Орлову и Наталью Варвину. Именно они помогли ведущей определиться с покупкой.

Бородина отдала предпочтение аксессуару бренда Audemars Piguet со вставкой из 40 бриллиантов. Ведущей пришлось подгонять браслет часов по размеру, поскольку на запястье оставалась мозоль. Как говорится на официальном сайте торговой марки, модель выполнена из розового золота 750 пробы.

Изображение взято с: Instagram @borodylia
Несмотря на совершение одной дорогостоящей покупки, знаменитость продолжила шоппинг. Она с удовольствием примерила элегантные босоножки от Valentino на высоком каблуке.

Источник: www.instagram.com



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