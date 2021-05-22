Зеленский вывел из состава набсовета “Укроборонпрома” Горбулина и включил в него Милованова

“Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром” Горбулина”, – говорится в документе.

Указом №209/2021 президент назначил в набсовет “Укроборонпрома” бывшего главу Минэкономики, советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова, а также Александра Носова и Ростислава Шурму, бывшего директора завода “Запорожсталь”.

Контекст:

Зеленский в июне 2020 года вывел главу своего офиса Андрея Ермака из состава набсовета “Укроборонпрома” и включил в него Горбулина. В декабре 2021 года Горбулина избрали главой набсовета.

Госконцерн “Укроборонпром” объединяет около 100 предприятий оборонной промышленности. Входящие в состав концерна компании занимаются разработкой и изготовлением оружия, военной техники, а также экспортно-импортными операциями.

Горбулин был секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1996–1999 годах. Он – один из авторов концепции национальной безопасности и обороны Украины. С 2014-го по 2018 год Горбулин возглавлял Национальный институт стратегических исследований.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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