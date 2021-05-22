 

“Недорогая подделка Бейосе”. Каменских взбудоражила сеть яркими образами из нового клипа

22.05.2021, 14:34, Новости дня
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“Какой образ из клипа “Красное вино” вам больше понравился? Красный или черный?”, – спрашивает певица.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“В красном платье просто огонь, вы очень красивая”, – написала an_3324.

“Красавица невероятная. Оба образа непревзойденные”, – отметила nataliaomelyianova.

“В красном огонь, а в черном, как недорогая подделка Бейонсе… Понятно, что Вы ТАМ “вдохновляетесь”, но Настя, ты и так уникальна”, – считает angelica.grant.140.

Контекст:

21 мая Каменских презентовала клип на песню “Красное вино”. Эта композиция вошла в одноименный альбом исполнительницы.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.  

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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