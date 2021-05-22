“Порнозвезда”, “Норм орех”, “Есть на что посмотреть”. Никитюк сделала двойное селфи
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Что вижу я VS Что видит он”, – подписала она фото с телеведущим Евгением Таллером. На снимке он делает селфи в зеркале, в том время как Таллер фотографирует ее бедра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Там просто есть на что посмотреть. Вот и смотрит”, – написала _ledi_le_fan_.
“Норм орех”, – прокомментировал andreyzadoyko.
“Порнозвезда”, – отметил zow1015.
Контекст:
Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет