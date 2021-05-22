“Порнозвезда”, “Норм орех”, “Есть на что посмотреть”. Никитюк сделала двойное селфи

“Что вижу я VS Что видит он”, – подписала она фото с телеведущим Евгением Таллером. На снимке он делает селфи в зеркале, в том время как Таллер фотографирует ее бедра.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Там просто есть на что посмотреть. Вот и смотрит”, – написала _ledi_le_fan_.

“Норм орех”, – прокомментировал andreyzadoyko.

“Порнозвезда”, – отметил zow1015.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

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