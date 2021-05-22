Кулеба назвал ключевое условие для встречи Зеленского с Путиным

По словам Кулебы, встреча Зеленского с Путиным “рождается очень тяжело”.

“Но в принципе мы подтверждаем, что готовы к разговору. И главная тема разговора – это, безусловно, прекращение войны и мир в Украине. К этому разговору не должно быть каких-либо подозрений внешних, потому что мы должны разговаривать с Путиным. Мы понимаем, что решение в России принимает Владимир Путин и никто другой. Но я абсолютно уверен, что если эта встреча состоится, президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы”, – сказал он.

Ведущий отметил, что, согласно заявлениям Путина, он не хочет обсуждать украинским президентом темы Донбасса и Крыма.

“Мы не будем встречаться с Путиным, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме”, – ответил Кулеба.

Он отметил, что пока не может назвать конкретную дату возможной встречи.

“Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми”, – подчеркнул министр.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

22 апреля Путин прокомментировал предложение Зеленского, заявив, что для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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