Германия отнесла Великобританию в зону наивысшего риска заражения коронавирусом

Решение предусматривает ограничения на поездки, они вступят в силу с 23 мая.

В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только гражданам и резидентам ФРГ. Кроме того, по прибытии в Германию необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин.

Отмечается, что Великобритания – первая страна Европы, которую в ФРГ отнесли к высшей категории риска – “зоны распространения варианта вируса”. На 22 мая к ней относятся 11 стран Африки, Азии и Южной Америки.

По данным правительства Великобритании, за последнюю неделю количество подтвержденных случаев “индийского” штамма коронавируса B.1.617.2 в Соединенном Королевстве выросло более чем на 2 тыс., всего этим вариантом вируса SARS-CoV-2 заразилось 3424 человека.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщается в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (.pdf), впервые вирусы линии B.1.617 были зарегистрированы в Индии в октябре 2020 года.

В Индии с марта фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

По данным ВОЗ на 11 мая, “индийский” штамм коронавируса обнаружен в 49 странах мира.

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