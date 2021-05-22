Мишустин заявил о планах до минимума сократить участие чиновников в оказании госуслуг

Российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, такие сервисы должны работать в комплексе в любое время и в один клик, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание».

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», – приводит ТАСС слова Мишустина.

Мишустин добавил, что такие «суперсервисы» в РФ уже есть, например, онлайн-услуга поступления в вуз. В прошлом году, по его словам, через этот сервис было подано более 70 тыс. заявлений.

«Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем, и так далее», – поделился премьер.

По его словам, при такой системе госуслуг «не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять». «Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», – заключил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр отметил, что многие страны просят Россию помочь с созданием систем налогового администрирования, аналогичных российской, и страна уже занимается экспортом соответствующих разработок.

По его словам, больше всего современных решений ФНС РФ задействовала, развивая сервисы для самозанятых. Например, был внедрен специальный открытый API-интерфейс, с его помощью банки и компании могут интегрировать функционал приложения «Мой налог» в свои программные продукты и сервисы, передает РИА «Новости».

При создании другого сервиса – личного кабинета налогоплательщика на портале ФНС – были задействованы «облачные» технологии, портальные решения, дата-центры, онлайн-банкинг.

«Лучших результатов достигает тот, кто раньше узнает об их существовании, понимает, как они работают, а главное – придумает, как их объединить и использовать для того, чтобы создать более удобный продукт для людей», – сказал он.