 

Российский космонавт рассказал о надоедающей ситуации с утечкой воздуха

22.05.2021, 14:29, Новости дня
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Ситуация с утечкой воздуха была надоедающий и создающей шум, при этом безопасной для экипажа и работы, рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков на марафоне «Новое знание».

«Были неприятности, такие, как утечка, про которую все говорили, но это неопасное было явление, больше надоедающее и создающее шум. Оно влияло на программу экспедиции, но на безопасность экипажа и на выполнение работ оно не влияло никоим образом, больше отвлекало», – приводит ТАСС слова космонавта.

Он также рассказал о других нештатных ситуациях во время полета. По его словам, были ложные срабатывания сигнализации, но и к таким ситуациям экипаж был готов, изменений в программу полета и в работу космонавтов это не внесло.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Сообщалось, что космонавты засверлили два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Затем на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышала допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином.  



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