 

Володин счел необходимыми меры принуждения для нарушающих законы РФ IT-компаний

22.05.2021, 14:29, Новости дня
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Законодательное регулирование деятельности зарубежных IT-компаний в РФ необходимо, включая введение экономических мер принуждения для интернет-ресурсов, нарушающих законодательство, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в Telegram, комментируя внесенный в нижнюю палату законопроект об обязанности IT-гигантов открывать представительства в России, что «у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования», но они этого не сделали, «значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения – экономических прежде всего».

«Их «язык» хорошо понятен западным компаниям, для которых прибыль – главное», – добавил он.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн указал, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия – открыть в стране представительство и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.



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