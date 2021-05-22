В России создадут Палестинскую автономную область

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства выступил с предложением создать новый субъект федерации — Палестинскую автономную область.

По мнению главы правительства, данная мера поможет окончательно разрешить израильско-палестинский конфликт, а также положительно скажется на демографической обстановке в России.

– Наша страна очень дружелюбная и мы всегда оказываем поддержку другим народам. Вы помните, сколько гуманитарной помощи мы доставили на Донбасс или в Сирию? Почему бы нам тогда не помочь палестинцам: они хотят получить территорию для своего развития, а у нас имеются свободные площади: действуют федеральные программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», пусть палестинцы приезжают к нам жить и работать, — заявил в ходе своего выступления Михаил Мишустин.

Напомним, месяцем ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин предложил упразднить единственную в стране автономную область и выставить счёт за её использование еврейскому народу.

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