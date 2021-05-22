Onet – россиянин пробыл в польском рабстве 23 года

Россиянин Николай Ерофеев 23 года находился в рабстве на ферме у польской супружеской пары. Как передаёт Onet, Ян и Алиция С. применяли к гражданину РФ угрозы, использовали его бедственное положение и беспомощное состояние, вынуждая заниматься принудительным трудом, унижающим человеческое достоинство. Польская прокуратура выдвинула Яну и Алиции С. обвинения в торговле людьми, им грозит как минимум три года тюрьмы.



Reuters

Николай Ерофеев приехал из окрестностей Смоленска в Польшу в 1989 году, когда ему было 28 лет. Россиянин в качестве сварщика обслуживал тогда дислоцировавшуюся под Болеславцем часть советской армии. В 1993 году советские войска из Польши вывели, но Ерофеев остался и устроился работать на птицеферму в Нижней Силезии. Четыре года дела у него шли относительно хорошо. Всё изменилось в 1997 году, когда Николай оказался на ферме Яна и Алиции С., куда его привёз предыдущий работодатель, когда появились слухи, что готовятся депортации нелегально работающих иностранцев.

Как пишет Onet, именно тогда начались мучения Николая, которые продлились 23 года. Всё это время семейная пара относилась к нему, как к рабу. Его заставляли работать, не платя за это денег. Он спал в грязном затхлом помещении на койке с голым матрасом, кормили его объедками, зачастую протухшими и заплесневевшими.

«Это было рабство, потому что за любую работу полагается вознаграждение. Кроме того, место, в котором спал господин Ерофеев, не соответствует представлениям о человеческом достоинстве», — рассказал представитель Ерофеева адвокат Доминик Гура.

Адвокатское бюро «Люкс Адвена», в котором он работает, специализируется на оказании юридической помощи находящимся в Польше иностранцам, однако, по словам мужчины, таких случаев в его практике ещё не бывало.

«Хозяева наказывали его за каждую попытку выйти за пределы хозяйства, угрожая, что сдадут его в полицию или в пограничную службу, а те его депортируют. Так что он даже не пытался осуществить побег. Собственно говоря, ему некуда было бежать, не у кого было остановиться. Кроме того, он боялся, что если его поймают, то вышлют из страны, а в РФ у него не осталось ни семьи, ни близких», — рассказывает Доминик Гура.

Россиянин боялся бежать: знакомых у него не было, а люди, у которых он работал, забрали у него паспорт, говоря, что помогут получить легальный статус. Они этого не сделали, как и не вернули документов. Если бы не другие работники фермы, которые тоже подвергались запугиваниям, Ерофееву за все эти годы не с кем было бы перекинуться парой слов.

Хозяева фермы время от времени разрешали Николаю выйти в магазин или посетить парикмахера, но не давали ему денег, а за всё платили сами. Ерофеев 23 года терпел унижения и занимался рабским трудом, но в итоге отважился изменить свою судьбу. Чаша его терпения переполнилась, когда его в очередной раз оскорбил и ударил по лицу хозяин фермы. Бежать россиянину помогла Иоланта Матейко, которая тоже работала на ферме. Она рассказала о мужчине молодой паре, живущей неподалёку: Еве и Кшиштофу Тышкевичам. Они протянули Ерофееву руку помощи и помогли в августе 2020 года бежать, а потом приютили у себя.

«Это была сцена, как из остросюжетного фильма. Они приехали под покровом ночи и забрали его в своё хозяйство, где господин Ерофеев пребывает по сей день. Он помогает им по собственной доброй воле, хочет у них оставаться. С юридической точки зрения он ещё не имеет права работать, поскольку этого не позволяют польские процедуры, но у него есть всё необходимое для достойной жизни», — рассказывает адвокат Гура.

Как отмечает польское издание, после долгих лет, проведённых на ферме супругов С., Николай Ерофеев напоминал ходячий труп.

«Когда он в первый раз пришёл к нам в офис, он выглядел так, будто только что вернулся из Аушвица. Это был истощённый человек со впалыми щеками и огрубевшими натруженными руками, на которых оставались какие-то мышцы только из-за тяжёлого труда», — вспоминает Доминик Гура.

В начале мая, спустя девять месяцев после бегства Ерофеева, прокуратура выдвинула Яну и Алиции С. обвинения в торговле людьми.

«В течение 23 лет они оба применяли к гражданину РФ противоправные угрозы, использовали его бедственное положение и беспомощное состояние, вынуждая заниматься принудительным трудом, унижающим человеческое достоинство», — сообщила порталу Onet пресс-секретарь Окружной прокуратуры Лидия Ткачишин.

Подозреваемые не признают своей вины и отказываются давать показания. Прокуратура применила к ним меру пресечения в виде залога имущества, полицейского надзора, запрета на выезд из страны, а также запрета на приближение к потерпевшему и любые контакты с ним. Им грозит как минимум три года тюрьмы.

«Я могу совершенно искренне сказать, что прокуратура и пограничная служба проделали огромную работу. Расследование было довольно запутанным, допрашивалось много свидетелей, поэтому оно продолжалось так долго», — говорит Доминик Гура.