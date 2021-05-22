Дорогая Джоли и пчёлы – Личное мнение

Анджелина Джоли разделась, влезла в картонный цилиндр и 18 минут стояла, привлекая внимание — нет, не к себе! — к пчёлам, которые на неё сели.

Выглядит это жутко, что-то подобное можно, но лучше не надо, увидеть в фильме ужасов или в липком кошмаре:

https://t.me/lenamiro/8846

Видео: Телеграм

Дорогая Анжела! Мне есть, что сказать тебе.

Пчёлы — это, конечно, важно. Они делают мёд, и если вымрут, нам станет несладко.

Куда ж мы без мёда? Никуда.

Поговорить о проблеме вымирания пчёл голым телом — и тут я тебя не осуждаю. Что поделать, если пчёлы никому не нравятся, но все любят голые сиськи? Вполне логично, показаться голышом, заманить всех к телу, а заодно посадить на себя пчёл, чтобы и на них обратили внимание.

Можно было бы, как мне кажется, ещё обмазаться мёдом, но это, наверное, против концепции — мы же не мёд спасаем, да?

Целых 18 минут Джоли стояла, моргая глазами. Минуте на третьей мне показалось, что вымирают уже не пчёлы, а копыта двинет сама Анджела. Но — нет, о чудо, бывшая жена спившегося красавчика Питта выжила. Насрали ли на неё пчёлы, не сообщается.



Пчёлы, привет! Я вас спасла. Фото: Соцсети

Дорогая Анжела, хочу спросить: а что дальше?

Пчёл ты, можно сказать, спасла, возможно теперь — голой нижней своей частью сядешь на муравейник? Маленькие труженики леса тоже живут не очень — твой голый зад, Анжела, безусловно привлечёт внимание и к их проблемам!

Впрочем, у нас, в России, Джоли бы посоветовали хорошего мужика с нормальным членом, да?

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