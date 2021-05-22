 

Дорогая Джоли и пчёлы – Личное мнение

22.05.2021, 14:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анджелина Джоли разделась, влезла в картонный цилиндр и 18 минут стояла, привлекая внимание — нет, не к себе! — к пчёлам, которые на неё сели.

Выглядит это жутко, что-то подобное можно, но лучше не надо, увидеть в фильме ужасов или в липком кошмаре:

https://t.me/lenamiro/8846
Видео: Телеграм

Дорогая Анжела! Мне есть, что сказать тебе.

Пчёлы — это, конечно, важно. Они делают мёд, и если вымрут, нам станет несладко.

Куда ж мы без мёда? Никуда.

Поговорить о проблеме вымирания пчёл голым телом — и тут я тебя не осуждаю. Что поделать, если пчёлы никому не нравятся, но все любят голые сиськи? Вполне логично, показаться голышом, заманить всех к телу, а заодно посадить на себя пчёл, чтобы и на них обратили внимание.

Можно было бы, как мне кажется, ещё обмазаться мёдом, но это, наверное, против концепции — мы же не мёд спасаем, да?

Целых 18 минут Джоли стояла, моргая глазами. Минуте на третьей мне показалось, что вымирают уже не пчёлы, а копыта двинет сама Анджела. Но — нет, о чудо, бывшая жена спившегося красавчика Питта выжила. Насрали ли на неё пчёлы, не сообщается.


Пчёлы, привет! Я вас спасла. Фото: Соцсети

Дорогая Анжела, хочу спросить: а что дальше?

Пчёл ты, можно сказать, спасла, возможно теперь — голой нижней своей частью сядешь на муравейник? Маленькие труженики леса тоже живут не очень — твой голый зад, Анжела, безусловно привлечёт внимание и к их проблемам!

Впрочем, у нас, в России, Джоли бы посоветовали хорошего мужика с нормальным членом, да?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Во Франции вот уже полгода нечто зверски убивает и калечит лошадей

01.03 / Суд в Комсомольске-на-Амуре внес роман Островского «Как закалялась сталь» в список экстремистских материалов

10.02 / Катерина Шпица о вере в себя, секрете сохранения внутреннего ресурса и новом сериале “Топи”

22.11 / Мнение: Правила для М и Ж

20.04 / В Армавире на детей рухнул школьный потолок

14.12 / “Сочувствую его жертвам”: певица Sia поддержала FKA Twigs, обвинившую в насилии Шайю ЛаБафа

31.03 / Путин сдал декларацию о доходах

03.11 / “Это моя боль”: Алена Кравец рассказала о рождении ребенка в пятнадцатилетнем возрасте

07.02 / Диетолог назвала влияющие на артериальное давление продукты

30.11 / Создана математическая модель, доказывающая возможность отправиться в прошлое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика