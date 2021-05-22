 

«Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «Эпиваккорона»

22.05.2021, 14:02, Новости дня
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение вакцины «Эпиваккорона», сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

Однако, по его словам, эта задача в настоящее время не является первоочередной, так как центр сосредоточен на обеспечении вакциной жителей России, передает ТАСС.

Он также рассказал, что разработка нового варианта вакцины против коронавируса «Эпиваккорона» – «Эпиваккорона-Н» – была необходима для масштабирования производства. «Принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от «Эпиваккороны» нет. Они различаются технологическими особенностями производства. Поэтому именно это явилось основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований. Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений», – отметил Максютов.

Как отметил директор центра, «Вектор планирует получить первые результаты клинических испытаний трехкратной схемы вакцинации препаратом «Эпиваккорона-Н» осенью 2021 года.

«Трехкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины «Эпиваккорона-Н». Данное исследование было начато в апреле. С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона».

В РФ на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Стоит отметить, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.



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