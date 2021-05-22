Как очистить нержавейку и сохранить ее красивый вид: следуем инструкции

На кухне у каждого имеется много предметов из нержавеющей стали, за которой нужно ухаживать. Будь то крупная бытовая техника, кухонная посуда, раковины или мелкая бытовая техника, нержавейка, как правило, долговечна и проста в обслуживании. Но ее все равно нужно регулярно чистить. Следуйте этим простым методам, и ваши изделия будут выглядеть наилучшим образом.

Инструменты

Вот какие домашние средства вам понадобятся:

Мягкая ткань.Впитывающее полотенце.Теплая вода.Маленькое ведро.Жидкость для мытья посуды для борьбы с жиром.Изопропиловый спирт (необязательно).Пищевая сода (по желанию).

Процесс очистки нержавеющей стали

Следуйте простой инструкции:

Самый простой и быстрый способ очистки нержавеющей стали – это просто намочить тряпку теплой водой и протереть предметы.Тщательно вытрите их мягким полотенцем.Если остались жирные пятна, смешайте несколько капель средства для мытья посуды с теплой водой в ведре до образования пены.Смочите тряпку мыльной смесью и тщательно протрите изделие из нержавеющей стали.Промойте область чистой водой и тщательно просушите мягким полотенцем.Если жирное пятно все еще остается, попробуйте смочить небольшую ткань спиртом для протирки.Тщательно протрите жирное пятно спиртовой салфеткой. Промойте область чистой водой и тщательно высушите мягким полотенцем.Для стойких, пригоревших пятен сделайте мягкую пасту из пищевой соды и воды (должна быть консистенция зубной пасты).Нанесите на пятно и оставьте на 15-20 минут.Протрите область мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, как описано в шаге 3 выше.Смойте чистой водой и тщательно вытрите мягким полотенцем.

Дополнительные советы и рекомендации

Чтобы быстро очистить отпечатки пальцев и пятна с предметов из нержавеющей стали, распылите средство для мытья окон (или смесь из 4 частей воды и 1 части бытового аммиака) и протрите бумажным полотенцем.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, абразивные губки или стальную вату на вашей нержавеющей стали, так как это может поцарапать поверхность.

Если у вас есть пятна ржавчины, попробуйте очистить ее моющим средством со щавелевой кислотой.

Никогда не используйте чистящие средства для серебра или полировку на вашей нержавеющей стали, так как они могут оставить пятно.

Если у вас есть пятна воды на раковине из нержавеющей стали, попробуйте протереть их мягкой тканью, смоченной оливковым или растительным маслом, а затем протрите сухой тканью. Это должно не только удалить пятна воды, но и сделать вашу раковину из нержавеющей стали блестящей.

Если у вас есть пятна воды на посуде из нержавеющей стали, попробуйте протереть их небольшим количеством дистиллированного белого уксуса, промыть теплой водой и тщательно высушить мягким полотенцем.

Никогда не оставляйте посуду из нержавеющей стали на горелке с высокой температурой в течение длительного периода времени, так как это может привести к обесцвечиванию, которое невозможно будет удалить. Точно так же никогда не оставляйте кипящую воду полностью испаряться в кастрюле из нержавеющей стали, так как это может привести к постоянному обесцвечиванию.