 

В компании Snap представили очки дополненной реальности четвертого поколения

22.05.2021, 13:44, Новости дня
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На рынок выходят новые очки Spectacles. Устройство поддерживает технологии дополненной реальности четвертого поколения. Однако стоимость будет весьма приемлема, так как производитель рассчитывает на массового покупателя.

По словам представителей компании Snap, данный гаджет значительно превышает по своим возможностям всех своих предшественников. Дополнение реального мира виртуальными вещами получается в высоком качестве. Здесь установлены две камеры и четыре микрофона с динамиками для стереозвука. Управление осуществляется через сенсорную панель, расположенную сбоку.

Также эксперты отмечают хороший, несмотря на некоторую громоздкость, внешний вид гаджета, которые трудно отличить от обычных брендовых очков.



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