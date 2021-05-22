Более половины россиян постоянно откладывают обновления софта

Современное программное обеспечение, как известно, нуждается в периодических обновлениях. Причем это касается как антивирусных программ и простых приложений, так и операционных систем. Однако большинство россиян не любят этого делать.

У «Касперского» сообщают, что по их оценкам, около 55% российских пользователей постоянно пропускают установленные сроки обновления софта. Они не отказываются от патчей вовсе, говорят специалисты, но и устанавливают их после того, как несколько раз зададут команду «Напомнить позже».

Только 43% наших соотечественников делают все сразу, в том числе перезагружают девайсы, чтобы обновления работали с установленными обновлениями. Примерно каждый четвертый может растягивать процесс установки обновлений на несколько дней.