 

Более половины россиян постоянно откладывают обновления софта

22.05.2021, 13:44, Новости дня
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Современное программное обеспечение, как известно, нуждается в периодических обновлениях. Причем это касается как антивирусных программ и простых приложений, так и операционных систем. Однако большинство россиян не любят этого делать.

У «Касперского» сообщают, что по их оценкам, около 55% российских пользователей постоянно пропускают установленные сроки обновления софта. Они не отказываются от патчей вовсе, говорят специалисты, но и устанавливают их после того, как несколько раз зададут команду «Напомнить позже».

Только 43% наших соотечественников делают все сразу, в том числе перезагружают девайсы, чтобы обновления работали с установленными обновлениями. Примерно каждый четвертый может растягивать процесс установки обновлений на несколько дней.



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